Barbara Alberti, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Novella 2000, ha sparato a zero contro il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, e non ha risparmiato proprio nessuno.

Un carrozzone di personaggi grotteschi come questo non si era mai visto, è il festival dell’orrore di cui tutti eravamo in attesa… Dalle sorelle Selassiè, che come stemma nobiliare scelgono il grande eroe d’Etiopia, a Vera Miales, che per piazzare la bandierina sul fidanzato Amedeo Goria si presenta nella casa in abito da sposa.