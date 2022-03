L’ex Vippona Rita Rusic, dopo aver preso parte alla quarta edizione del GF Vip è pronta ad esordire in un’altra avventura, decisamente meno confortevole della precedente, ovvero Pechino Express.

Rita Rusic, da Pechino Express ad Adriana Volpe

Alla vigilia del nuovo reality, Rita Rusic è stata intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, sul quale ha parlato proprio di com’è stata la sua partecipazione a Pechino (il programma è ovviamente registrato, ndr):

È stata un’esperienza emozionante, intensa, ma allo stesso tempo terrificante. Lo stress, durante un gioco come questo, è sempre dietro l’angolo, così come competizione e fatica. Siamo stati bravi e fortunati: lo show di Sky ha il potere di rafforzare o distruggere qualsiasi cosa. Coppie incluse.

L’ex gieffina ha preso parte al reality in coppia con il compagno Cristiano di Luzio, ma fortunatamente il gioco non ha influito in modo negativo sulla loro relazione:

Nel nostro caso ha rafforzato un po’ tutto, ma i nervi durante il gioco sono stati molto tesi. È stata tutta una difficoltà e sin dal principio.

Nel corso dell’intervista non poteva mancare un commento anche su questa edizione del Grande Fratello Vip ed in particolare su Adriana Volpe, opinionista nonché ex coinquilina della quarta edizione: