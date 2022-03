Miriana Trevisan ha lasciato Biagio D’Anelli? Svelato il presunto motivo

Biagio D’Anelli, ospite di Pomeriggio 5, ha svelato di non aver sentito Miriana Trevisan dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip. Ospite oggi di Mattino Cinque, l’opinionista ha confermato di essere ai ferri corti con la showgirl.

Non so se è stata una coincidenza, ma ieri finito il programma mi è arrivato un messaggio da Miriana in cui mi dava il suo numero. Io le ho telefonato per sapere come stava e mi ha detto che era con amici e parenti. Però c’è stata una cosa che un po’ mi ha lasciato perplesso.

A questo punto Patrizia Groppelli ha svelato il presunto motivo della rottura:

La verità è che quando è uscita dal Grande Fratello Vip qualcuno le ha fatto vedere dei tuoi video, in situazioni non piacevoli, anche imbarazzanti, che non sono stati bellissimi. Non posso parlare per Miriana. Tu vivi di invenzioni da quando sei in televisione. Prenditi le tue responsabilità. Tu hai preso in giro tutti.