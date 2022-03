Miriana Trevisan ha già lasciato Biagio D’Anelli? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ospite di Pomeriggio 5, ha svelato a Barbara d’Urso che la sua “fidanzata” lo avrebbe sobriamente snobbato.

Barbara io dico sempre la verità, nel bene e nel male ci metto sempre la faccia. – riportano le colleghe di IsaeChia- È successa una cosa strana perché comunque è assodato che la prima notte fuori dalla casa, non doveva passarla con me ma col figlio. Lo dico a tutte le pagine e ai fan che sostengono la coppia.

È capitato che sono stato lì nel container a salutarla, lei ha avuto un problema col pin del cellulare e quindi non si ricordava il pin. Mi ha detto: “Lascia il tuo numero al mio agente che poi ti chiamo”. Questa cosa mi ha un po’stranito poi ho capito era appena uscita dalla Casa le valigie, le cose e tutto. La cosa strana è che le ho detto che se avesse avuto bisogno io ero in albergo a Cinecittà. Ma non ho ricevuto chiamata. Sta col figlio non è che posso sparare a zero su una donna che amo.