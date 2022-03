Barù offeso con Jessica: “Io stratega? E’ un insulto ai miei valori!”

Durante la puntata di ieri sera Barù ci è rimasto molto male per essere stato considerato da Jessica “uno stratega” nel corso di uno dei confessionali del Grande Fratello Vip.

Durante la preparazione del pranzo, Barù – palesemente risentito – non è riuscito a trattenere il suo malcontento e ne ha iniziato lanciare qualche frecciatina alla principessa: “Sei veramente insopportabile. Prima mi insulti e poi sei insopportabile… hai un bel coraggio”.

L’esperto di vini ha aggiunto:

Io faccio strategia, ma per cosa? Non sono arrabbiato ma me la sono presa, mi sembra un insulto ai valori di una persona, all’anima di una persona. Poi se non me ne fregasse nulla, non ci penserei. La trovo una brutta offesa.