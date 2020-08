L’ex di Giulia De Lellis si è fidanzato con Mariana Rodriguez (FOTO)

Mariana Rodriguez in queste settimane ha nuovamente catturato l’attenzione del gossip per un potenziale flirt con Stefano De Martino. La modella, però, ha prontamente smentito l’indiscrezione. Oggi i colleghi di Giornalettismo, rivelano il nuovo fidanzato, ex fiamma di Giulia De Lellis.

L’ex di Giulia De Lellis si è fidanzato con Mariana Rodriguez

La showgirl Mariana Rodriguez, ex storica di Simone Susinna poi flirt celere di Stefano De Martino (flirt durato appena un weekend) ; si è fidanzata ufficialmente con Cristiano Iovino, ex di Giulia De Lellis.

Mariana e Cristiano in questo momento si trovano in vacanza in Sardegna, così come testimoniano gli scatti che la testata giornalistica online ha prontamente diramato. Prima di approdare sull’incantevole isola, la Rodriguez avrebbe già passato alcuni giorni di vacanza con l’ex fidanzato di Giulia De Lellis anche in Puglia.

Tra le ex famose di Cristiano Iovino, anche Zoe Cristoforo e Sabrina Ghio.

“De Martino? Carino, un vero gentiluomo!”, parla Mariana

Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici. Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore. La gente ci dava già per sposati, ma alla fine mi sono fatta una bella risata.