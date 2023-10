Elenoire Ferruzzi, nella sua intervista a Turchesando, il programma radio di Turchese Baracchi, non è riuscita a trattenersi ed è nuovamente tornata sulla questione legata al GF Vip. E’ guerra aperta tra l’ex Vippona ed il reality che crede abbia avuto un impatto negativo sulla sua carriera.

Di recente, la Ferruzzi aveva usato parole molto dure nei confronti del Grande Fratello Vip, lasciando intendere che tutto sarebbe pilotato, Ma è davvero così? Una cosa è certa, a detta dell’ex del GF Vip, ovvero che nel suo caso non ne avrebbe tratto assolutamente alcun beneficio. Ecco quali sono state le sue parole riprese anche da IsaeChia.it:

Mi hanno tolto molti lavori, eventi e ospitate perché la mia immagine è stata volutamente associata a un evento brutto accaduto all’interno della Casa che è stato volutamente palesato e messo in pasto a tutta Italia. Diciamo che è stato voluto questo, non è capitato. Perché poi altri eventi spiacevoli e disgustosi che sono successi dentro la Casa, sono stati coperti perché le persone che li avevano coperti, interessavano a loro che rimanessero dentro la Casa. Quindi alcuni tipi di atteggiamenti non sono mai stati puniti, mai.

Io non sono mai stata tutelata da questa produzione. Mi hanno dato in pasto ad un’Italia che mi ha uccisa mediaticamente per un anno e anche ora non è ancora finita la colpa, senza avere una tutela. Non si fa, questo non si fa con una persona. Palesare un gesto che non si fa (io non sto dicendo il contrario) però lasciarmi in pasto e terminata la trasmissione buttare ancora fango a noi partecipanti per i quali è andata avanti una trasmissione per ben 8 mesi con ascolti da record, questo non è umano, inaccettabile.