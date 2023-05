L’ex fidanzato di Cristina Scuccia “tuona”: “Parla di me all’Isola? Non m’interessa!”, retroscena sulla loro storia d’amore

Cristina Scuccia, la concorrente più “attenzionata” della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ha parlato anche del suo ex fidanzato svelando di voler “cancellare” questa storia.

L’ex fidanzato di Cristina Scuccia rompe il silenzio: “Non m’interessa!”

“Ho avuto un ragazzo, ma quando dovevamo uscire insieme per me era un impegno perché a lui preferivo fare altro. La mia passione più grande era cantare e io preferivo investire le mie ore libere nel canto invece che stare con lui, in sua compagnia”, ha svelato in Honduras.

Queste parole hanno abbondantemente ferito Lucio Arcadipane, postino della provincia di Ragusa ed ex fidanzato di Suor Cristina che, raggiunto dal settimanale DiPiù TV, ha vuotato il sacco:

Non la seguo più e non mi interessa: se Cristina ha parlato di me, non mi interessa… Io e Cristina, quando ci siamo visti per la prima volta, avevamo al massimo otto anni. Entrambi proveniamo da famiglie molto cattoliche e nella parrocchia del nostro quartiere aiutavamo il parroco a messa. Il fatto di crescere insieme ci ha avvicinati da subito. Il nostro sentimento è cresciuto con noi, un poco alla volta, e non c’è stato bisogno di aggiungere parole a quello che sentivamo l’uno per l’altra. Il fatto che Cristina sia una persona con cui è molto facile parlare, una confidente attenta, mi colpì. Ancora oggi è una donna che sa dare il consiglio giusto. È questo che ci fece innamorare. Oltre a essere la mia fidanzata, era anche l’amica di cui mi potevo fidare. Cristina mi aveva presentato in famiglia, i suoi genitori sapevano di noi ed erano tranquilli per lei.

Poi la “rivoluzione” e il successo nei panni di Suor Cristina:

Ci siamo lasciati un po’ prima rispetto al momento in cui ha deciso di prendere i voti…