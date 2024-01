Ha deciso di abbandonare il Grande Fratello lo scorso novembre, ed ora l’ex concorrente Ciro Petrone vorrebbe tornare ad essere un protagonista del reality. “Per riaccendere il fuoco”, ha spiegato nel suo recente intervento a Casa Chi. L’attore napoletano ha svelato nelle passate ore di aver fatto una richiesta specifica agli autori del programma: Signorini accetterà?

Ex concorrente vuole rientrare al Grande Fratello: la proposta di Ciro Petrone

Forse nell’immaginario di Alfonso Signorini, Ciro Petrone avrebbe potuto fare scintille nella Casa del Grande Fratello. Ma una volta dentro, a causa di alcune problematiche tra cui le difficoltà a dormire, Ciro Petrone è apparso sempre giù di tono, fino alla sua decisione di abbandonare il reality. Adesso però, avrebbe cambiato idea e chiesto agli autori del programma di poter tornare in gioco, almeno come ospite.

A Casa Chi ha svelato di aver chiesto di poter restare nel Grande Fratello per qualche settimana, non come concorrente bensì come ospite. Al momento sarebbe ancora in attesa di una risposta da parte della produzione:

Non nascondo che ho proposto di farmi rientrare come ospite per una o due settimane per riaccendere il fuoco. In casa ne hanno bisogno. Ginevra (Lamborghini, ndr) fu squalificata e la fecero rientrare, io l’ho deciso da solo di uscire. Dallo studio non posso dire sempre le cose che penso, ci pensa Mughini.

Scopriremo nelle prossime puntate se gli autori avranno preso o meno in considerazione l’ipotesi di far rientrare Petrone come ospite o se avranno piuttosto bocciato la sua proposta.