Eurovision 2022: quando cantano Mahmood e Blanco per l’Italia?

Mahmood e Blanco: quando cantano all’Eurovision Song Contest 2022? Domanda da un milione di dollari alla quale il duo rappresentante dell’Italia e che giocherà ‘in casa’ a Torino, fino a domenica scorsa non ne era a conoscenza. Le prove sono già iniziate, ma quando ci sarà l’esibizione ufficiale?

Eurovision 2022 prenderà ufficialmente il via martedì 10 maggio ed andrà avanti fino al 14 maggio. Per l’esibizione di Mahmood e Blanco, tuttavia, occorrerà attendere proprio la finale. Questo perché, secondo le informazioni ufficiali, l’Italia essendo il Paese ospitante potrà presentare il proprio brano solo durante l’ultima serata di sabato 14 maggio.

Tuttavia, lo stesso due vincitore a Sanremo 2022 con la canzone “Brividi” ha fatto intendere di avere le idee poco chiare, come emerso nel corso del collegamento con Domenica In, quando in merito al numero di performance, Mahmood ha commentato:

Credo due, forse, anche noi abbiamo capito poco.

L’esibizione dell’Italia

A fare maggiore chiarezza su quando canteranno Mahmood e Blanco all’Eurovision 2022 ci ha pensato il sito di MTV che ha spiegato:

L’Italia è uno dei Paesi fondatori dell’Eurovision Song Contest, insieme a Francia e Germania. Con Regno Unito e Spagna, gli altri due Stati che sostengono di più il concorso, tutti questi Paesi sono chiamati Big Five e hanno accesso diretto alla serata della finale. Anche il Paese ospitante, che appunto quest’anno è il nostro, va dritto alla finalissima. Per questi due motivi, Blanco e Mahmood cantano “Brividi” sabato 14 maggio per la prima volta all’ESC 2022. Sono al nono posto della scaletta della finale.