Da oggi prende ufficialmente il via a Torino l’Eurovision Song Contest, il grande evento musicale europeo che torna in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso anno. I protagonisti nostrani saranno Mahmood e Blanco, che rappresenteranno il nostro Paese dopo aver vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Brividi”.

Eurovision 2022: anche Spotify in prima linea

Anche Spotify si prepara ad accogliere il grande evento musicale dell’Eurovision 2022 e lo farà con le playlist curate da leggendari concorrenti e personalità della manifestazione che hanno messo al centro la musica e la cultura della loro nazione. Per l’Italia, la playlist “The Sounds of Italy” è stata curata da Francesca Michielin.

L’Italia punta alla seconda vittoria consecutiva con Mahmood e Blanco

L’anno scorso, i dati di Spotify hanno predetto la vittoria dei Maneskin poiché Zitti e Buoni era stata la canzone dell’Eurovision più ascoltata tra marzo 2021 e maggio 2021 sulla piattaforma. Anche quest’anno sembra che l’Italia abbia tutte le carte in regola per bissare la vittoria nell’edizione di Torino, con Brividi di Mahmood e Blanco dal momento che è stata la canzone più ascoltata su Spotify tra quelle in gara all’Eurovision tra gennaio e marzo 2022 con oltre 77 milioni di stream. Si tratta di un numero 5 volte superiore rispetto a Me Closer di Cornelia Jakobs (Svezia). Al terzo posto De Deipte di S10 (Paesi Bassi).

La canzone Brividi inoltre è la più ascoltata nella maggior parte dei paesi partecipanti, 28 su 40. Nella storia dell’Eurovision Song Contest, solo quattro paesi – Spagna, Lussemburgo, Israele e Irlanda – hanno vinto per due volte di seguito, con l’Irlanda che ha vinto addirittura tre volte di seguito, tra il 1992 e il 1994.

Mahmood e Blanco intanto hanno commentato, alla vigilia dell’esordio di Eurovision 2022:

Una volta arrivati qui ti rendi conto che tutto quello che è successo prima è come se venisse cancellato perché ti trovi in una situazione diversa e in un contesto nuovo con delle situazioni totalmente differenti sia da Sanremo che da tutto quello che c’è stato prima, quindi in realtà, forse è meglio non pensarci troppo e godersi il momento.

In Italia, la canzone più ascoltata dell’edizione 2022 di Eurovision dopo Brividi è Stripper di Achille Lauro, in gara per San Marino, seguita da Halo di Lum!X, feat. Pia Maria (Austria). Completano la top 5 SloMo di Chanel (Spagna) e Stefania di Kalush, che rappresenta l’Ucraina.