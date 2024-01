Eugenio Colombo, intervistato da Radio Cusano Campus, ha svelato qual è il suo attuale rapporto con Greta Rossetti, concorrente del Grande Fratello.

“Con Greta è stato un colpo di fulmine, c’è stata fin da subito chimica. Ci sentivamo tutti i giorni”, ha svelato Eugenio ricordando il rapporto vissuto con Greta.

L’ex tronista ha aggiunto:

Purtroppo all’epoca ero in un momento di down determinato anche dalla fine della precedente relazione (quella con Francesca Del Taglia, ndr) e Greta, che è sensibilissima, lo ha capito. Non ero pronto.