Estefania Bernal infrange il regolamento dell’Isola dei Famosi? Nel corso della nuova puntata andata in onda ieri sera, proprio la modella ha avuto modo di restare in coppia con Roger Balduino, mettendo in piedi un piccolo trucchetto che non è passato inosservato.

Estefania ha violato il regolamento dell’Isola? Ecco cosa è successo

Ed infatti, nel corso della diretta le coppie si sono scoppiate dopo una scelta individuale attraverso delle lavagnette consegnate a ciascuno dei naufraghi che doveva decidere se proseguire individualmente o con il compagno d’avventura.

Estefania, dopo aver mostrato la lavagnetta che segnava la sua volontà di proseguire in coppia con Roger, ha evidenziato un netto cambio di rotta.

Ed infatti, nell’immagine che sta facendo chiaramente il giro del web, si nota che inizialmente la modella aveva optato per proseguire il suo percorso all’Isola dei Famosi totalmente in solitaria salvo poi cambiare idea: si era sbagliata oppure ha messo in piedi una strategia?

Sul web, si parla – addirittura – di regolamento violato. Personalmente, essendo sempre in buona fede, credo che Estefania si sia sbagliata a scegliere non conoscendo perfettamente la lingua italiana.

