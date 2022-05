Roger Balduino ha chiesto scusa agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi per via del suo rapporto (molto ambiguo) con Estefania Bernal: “Mi dispiace per le caz*ate che abbiamo fatto io e lei”, ha affermato.

Estefania sbotta dopo le scuse di Roger all’Isola dei Famosi

Durante la puntata dello scorso 20 maggio, Roger ha sbugiardato Estefania in diretta: “Estefania è stata la prima a dirmi: “Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico”.

Nel corso del daytime di oggi, Roger ha chiesto scusa al gruppo per via del suo legame con Estefania ma lei ha continuato ad attaccarlo.

Lo spirito dell‘Isola ha chiesto ai naufraghi di dirsi in faccia qualcosa che avevano sempre taciuto. Ad aprire le danze ci ha pensato Edoardo Tavassi che si è scagliato proprio contro Estefania:

Hai sparato una serie di caz*ate una dopo l’altra. Hai preso in giro tutti, per noi il tuo soprannome è mentirosa.

Poi è arrivato il turno di Roger che con gli occhi lucidi ha chiesto scusa al gruppo:

Mi spiace per la caz*ata che abbiamo fatto io ed Estefania.

La Bernal, dopo aver sentito le parole del modello, ha abbandonato la Palapa:

Me ne vado perché non volevo abbracciare Roger, se ne è approfittato per passare da vittima, non lo ritengo sincero.