La sfida questa settimana si apre con Nicolas Vaporidis e Guendalina Tavassi: uno solo di loro è il preferito tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Il risultato è trapelato dai recenti sondaggi online ospitati sui principali portali: scopriamo quali sono i risultati.

Nicolas Vaporidis o Guendalina Tavassi: il preferito dell’Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis continua a riscuotere grandi simpatie all’Isola dei Famosi 2022. A brevissima distanza ritroviamo Guendalina Tavassi, altra naufraga tra le più amate dell’edizione. Ma cosa emerge dai recenti sondaggi sui due concorrenti e sul resto del gruppo?

Tra i sondaggi principali online, figura come da tradizione quello ospitato dal Reality House: in cima alla classifica del preferito si posiziona Nicolas Vaporidis al 26% delle preferenze, seguito da Guendalina Tavassi al 15% e Fabrizia Santarelli all’8%.

Cosa rivelano invece i risultati del sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum? Anche in questo caso in cima alla classifica sul preferito c’è Vaporidis seguito dall’amica Guendalina, terzo posto per Lory Del Santo.