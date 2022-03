Estefania Bernal, nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, si candida a diventare a tutti gli effetti la nuova Belen Rodriguez. Ma chi è, e come mai già da alcune settimane online è stato lanciato il paragone con la più celebre showgirl argentina?

Estefania Bernal all’Isola dei Famosi 2022 e il paragone con Belen Rodriguez

Ci sarà anche Estefania Bernal nel cast della nuova Isola dei Famosi in partenza da lunedì 21 marzo. Modella argentina è già stata ribattezzata la “nuova Belen” e non solo per le origini.

A quanto pare la nuova naufraga condividerebbe con la più celebre connazionale anche l’agenzia di rappresentanza e le stesse speranze che la giovanissima Belen riponeva nel reality che la lanciò in Italia al grande pubblico, appunto l’Isola dei Famosi.

Già nelle passate settimane TvBlog aveva avanzato il nome di Estefania Bernal come naufraga dell’edizione pronta a sbarcare in Honduras, precisando come la modella facesse parte della squadra di Paola Benegas, l’agente che in passato lanciò numerose modelle nel mondo dei reality, tra cui Dayane Mello.

Estefania è nata ad Almagro, quartiere di Buenos Aires, il 4 dicembre del 1995 ed attualmente ha 26 anni. E’ alta 1,73.

In merito alla sua vita privata in tanti si chiederanno se avrà o meno un fidanzato ma la verità è che essendo molto riservata non è del tutto chiaro anche se dovrebbe essere single.

Nel 2016 ha partecipato e vinto Miss Universo Argentina nel 2016. Nel suo Paese di origine ha preso parte a vari spot pubblicitari per diversi brand di intimo. Nel nostro Paese invece ha preso parte alla trasmissione Scherzi a parte. Indubbiamente l’Isola servirà a Estefania come trampolino di lancio esattamente così come avvenne per Belen Rodriguez.

La modella è presente anche su Instagram dove attualmente conta oltre 86 mila follower.