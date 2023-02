Esibizioni cantanti Sanremo 2023, prima e seconda serata: ordine di uscita e come sono divisi

Poche ore all’esordio ufficiale della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, il quarto targato Amadeus. L’attenzione è tutta concentrata sulle esibizioni dei cantanti in gara. Come sappiamo sono ben 28, quattro in più rispetto allo scorso anno. Ma quando si esibiranno?

Esibizioni cantanti Sanremo 2023, prima e seconda serata

Quattordici cantanti si esibiranno nella prima serata di martedì 7 febbraio di Sanremo 2023, mentre i restanti nella seconda serata di mercoledì 8 febbraio. Ecco le scalette delle prime due serate, svelate da Amadeus in ordine di uscita.

Ecco chi si esibirà nella prima serata di Sanremo 2023 di martedì 7 febbraio:

Anna Oxa – Sali (Canto dall’anima)

Gianmaria – Mostro

Mr. Rain – Supereroi

Marco Mengoni – Due Vite

Ariete – Mare di guai

Ultimo – Alba

Coma Cose – L’addio

Elodie – Due

Leo Gassman – Terzo Cuore

Cugini di Campagna – Lettera 22

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Olly – Polvere

Colla Zio – Non mi va

Mara Sattei – Duemilaminuti

I restanti artisti si esibiranno nella seconda serata della kermesse, in programma mercoledì 8 febbraio. Ecco chi sono (anche in questo caso in ordine di uscita):

Will – Stupido

Modà – Lasciami

Sethu – Cause perse

Articolo 31 – Un bel viaggio

Lazza – Cenere

Giorgia – Parole dette male

Colapesce e Dimartino – Splash

Shari – Egoista

Madame – Il Bene nel Male

Levante – Vivo

Tananai – Tango

Rosa Chemical – Made in Italy

LDA – Se poi domani

Paola e Chiara – Furore

