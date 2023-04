Enrico Papi lascia l’Isola dei Famosi 2023, in onda lunedì con una nuova puntata? E’ questo il quesito che in questi giorni appassiona i fan del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Una indiscrezione lanciata da The Pipol e anticipata in qualche modo da TvBlog.it che avevano anticipato alcune tensioni tra l’opinionista e la padrona di casa Ilary Blasi.

Enrico Papi lascia l’Isola dei Famosi? Quello che sappiamo ad oggi

Cosa sta succedendo in quel di Mediaset, rispetto alla posizione di Enrico Papi all’Isola dei Famosi? A svelare nuovi retroscena in queste ore ci ha pensato Panorama, che ha ribadito la maretta in atto tra opinionista e conduttrice. I due a quanto pare non sarebbero riusciti a “prendersi”.

Tuttavia, l’apice sarebbe stato toccato quando Enrico Papi ha strappato dalle mani di Ilary Blasi la busta contenente il nome dell’eliminato. Ma qual è la verità? Ecco cosa ha scoperto Panorama:

La pagina social Pipol ha innescato il polverone non escludendo addirittura l’ipotesi che Enrico Papi venga sostituito già dalla puntata di martedì e parlando di “riunioni accesissime in corso”. Stando a quanto risulta a Panorama, l’ipotesi di rimuovere l’opinionista non è però mai stata presa in considerazione. «C’è stato un faccia a faccia con la produzione, anche piuttosto secco, in cui gli è stato chiesto di darsi una ridimensionata, questo è vero. Così come è altrettanto vero che tra Papi e Ilary Blasi non sia scattato il feeling… e questo si è visto durante le dirette. Ma la sua sostituzione non è mai stata all’ordine del giorno. Papi resta dov’è», ci raccontano due diverse fonti Mediaset.

Solo puro hype, dunque, che aiuta senza dubbio negli ascolti. Ma quale sarà il futuro di Papi a Mediaset? Si legge ancora nello stesso articolo: