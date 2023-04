Enrico Papi abbandona l’Isola dei Famosi? Dopo l’indiscrezione di TvBlog che parlava di alcuni malumori e il retroscena più apocalittico di pipol che tirava in ballo – addirittura – l’abbandono dell’opinionista, arriva la verità: ecco come starebbero le cose.

Secondo FanPage le cose sarebbero meno “tragiche” del previsto ed Enrico Papi non abbandonerà assolutamente l’Isola dei Famosi, ecco cosa svela la testata:

Secondo quanto apprende Fanpage.it, tuttavia, un allontanamento di Papi sarebbe altamente improbabile.

Allontanare Papi (conduttore che con Mediaset ha un rapporto di stima che dura da anni) è un’ipotesi che, almeno al momento, non è sul tavolo.

Innanzitutto per ragioni contrattuali. In mancanza in inadempienze vere e proprie, contravvenire a quanto messo nero su bianco su un contratto che regola una prestazione professionale finirebbe per rivelarsi controproducente, soprattutto in termini di costi, per la rete.

Ma è vero che con il gesto di strappare la busta dalle mani di Ilary e con quello di rubarle scarpe, Papi ha fatto storcere più di un naso.

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, l’ipotesi momentaneamente più probabile consiste in un intervento aurorale mirato a “placare” Papi, ridimensionando la sfera dei suoi interventi al ruolo per il quale è stato ingaggiato. Che non è, almeno per quanto riguarda l’Isola quest’anno, quello del conduttore.