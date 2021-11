Tommaso Zorzi ha rilasciato una lunga intervista su Chi Magazine. Oltre a parlare di lavoro (svelando per quale motivo ha detto di “no” a Mediaset) ha racccontato anche quale ex concorrente del Grande Fratello Vip sente ancora. A distanza di alcune ore, alcuni post social di Enock hanno insospettito gli internauti.

Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!

Enock, poco dopo, ha scritto un tweet e postato una storia Instagram che potrebbe lasciare intendere una frecciatina (di risposta) nei confronti del conduttore di Drag Race Italia.

La verità fa male. Non è colpa mia se decidete di sostenere gente che la realtà dei fatti di voi se ne fott*no, o forse no, vi usano per crescere.

Come ho sempre detto ho un problema non so fingere. Molti di loro fingono e mi fa schifo ne salvo pochi. Poi Oppini è uno delle persone che io ritengo vero lo è stato nella casa e pure fuori…