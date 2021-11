Tommaso Zorzi si è confidato tra le pagine di Chi Magazine rilasciando una lunga intervista. Il giovane conduttore ha parlato del passo indietro fatto con Mediaset e delle polemiche prima di Drag Race Italia.

Successivamente Tommaso ha raccontato anche cosa ne pensa dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, svelando qual è il suo concorrente preferito:

E per quanto riguarda la sua edizione, Zorzi svela chi sente ancora:

Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!

Stiamo parlando di una trasmissione della quale io sono un accanito fan da secoli. In America ha vinto 24 Emmy Awards. Ed è un fenomeno culturale che io seguo fin dalla prima edizione. Essere stato scelto come giudice-conduttore è un sogno. L’Italia per la prima volta porta uno show inclusivo e innovativo in tv. Il mio sì è stato immediato.

È un talent show che vede in sfida otto drag queen a colpi di playback, gare di cucito e… Non posso spoilerare tutto. È un format che ha la capacità di raccontare in maniera straordinaria un mondo che spesso in Italia viene rappresentato in modo grottesco, ma in realtà è una fucina di talento, innovazione, cultura e arte. Arte totalizzante.