Mancano meno di 48 ore all’inizio del Festival di Sanremo 2023: come stanno ingannando l’attesa i cantanti in gara? La Repubblica, per merito del suo inviato, ci spiffera cosa stanno combinando Elodie e Marco Mengoni.

Elodie e Mengoni prima di Sanremo 2023: “feste, brindisi e jam”

Senza contare che ognuno degli artisti in gara deve fare i conti con la propria voglia di festeggiare e non c’è ansia da performance che tenga, nessuno intende rinunciarci: la prima a scendere in pista è stata Elodie che appena arrivata, domenica sera ha organizzato una festa per accogliere amici e giornalisti. Marco Mengoni ha fatto di più e proiettato i festeggiamenti per tutta la settimana affittando uno dei lidi balneari e ogni sera accogliendo amici e ospiti per un brindisi, un ballo e una jam. E non che un debutto, chissà quanti incontri artistici e fuochi di artificio si intrecceranno nella settimana sanremese tra i 28 artisti in gara, tra alberghi e locali aperti fino all’alba.

Proprio Mengoni, interrogato sul possibile vincitore di Sanremo 2023, ha fatto il nome di Elodie:

Devo scommettere su qualcuno… Scommetto su Amadeus! Non lo so, scommetto su di me, non lo so. Per amicizia scommetto su Elodie. A chi tocca non se ‘ngrugna. Se fai la stessa domanda a lei, deve rispondere me!