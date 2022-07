Elodie, vi ricordate del suo ex fidanzato Lele Esposito? Ecco cosa fa oggi

Elodie durante Amici di Maria si era fidanzata con il collega Lele Esposito che si è classificato in quarta posizione. E se per la cantante di “Tribale” si sono letteralmente aperte le porte della musica, il suo ex è “sparito” dai radar.

Lele Esposito, ecco che fine ha fatto l’ex fidanzato di Elodie

La storia d’amore tra Elodie e Lele Esposito è proseguita anche fuori dal programma ma è andata avanti solamente per pochi mesi, oggi, a distanza di anni, gli amici di Novella 2000 ci svelano che fine ha fatto:

Nel corso degli anni il cantante ha provato a sfondare nel mondo della musica. Nel 2017 l’ex allievo di Amici ha vinto il premio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, e successivamente ha scritto “In due minuti” per Marco Mengoni. Tuttavia le cose non sono andate come previsto e ad oggi il cantante ha cambiato del tutto strada. L’ex di Elodie infatti ha debuttato nel mondo delle serie web nel 2020 con “4 on the boat”, un format incentrato su argomenti sociali di spicco. Nel frattempo Lele è diventato anche molto amato sui social, dove ha mostrato spesso il suo cambiamento fisico. Grazie alla palestra e una dieta ferrea, oggi Esposito ha un corpo del tutto nuovo ed è seguito da migliaia di follower.

Ecco alcune foto dal suo account Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lele (@lelegraph)