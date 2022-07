Elodie, ospite de La Confessione di Peter Gomez, oltre a parlare dell’amore per Marracash ha svelato quali sono i suoi attuali rapporti con Emma Marrone, colei che, prima di tutti, ha creduto nella sua musica.

Avevo un mio modo di vedere le cose e in mente che cosa avrei voluto fare. Che è molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo molto bene sicuramente, io ho probabilmente sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi, forse. Ancora oggi abbiamo un buon rapporto. Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita.

Marracash è rimasto affascinato da me come essere umano, così distante da quello che si vede in tv. Mi ha sempre spinto a considerare un punto di forza le mie origini. Avevo paura delle critiche. Ancora oggi è una persona molto importante per me: quando ho bisogno di un suo parere, mi confronto con lui.

È elegante, ma ha anche un animo animalesco. Sono innamoratissima di lui e credo che, indipendentemente da tutto, sia la persona che amerò di più in tutta la mia vita ed è una grande fortuna. Chi verrà dopo non sarà mai all’altezza, magari amerò altre persone, ma ci sono persone che hanno un peso specifico nella tua vita e non tornano indietro.