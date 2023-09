La trasmissione Chi l’ha visto, riprende la messa in onda da tre casi: Elisa Claps, Kata e Maria Chindamo. Dopo la pausa estiva, il programma condotto da Federica Sciarelli torna in diretta questa sera, mercoledì 13 settembre, con la diretta tv che ci terrà compagnia fino a mezzanotte. L’appuntamento è come sempre su Rai3, a partire dalle ore 21.20.

Elisa Claps, la mamma ospite di Chi l’ha visto

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Chi l’ha visto, sarà Filomena Claps, la mamma di Elisa Claps. Dopo 13 anni dal ritrovamento, ha riaperto la Chiesa della Santissima Trinità, in pieno agosto, mentre la famiglia Claps era in ferie. Cosa ne pensano i cittadini di Potenza? Lo scopriremo direttamente questa sera in diretta.

Elisa Claps, giovane 16enne di Potenza, fu uccisa dall’allora ventunenne Danilo Restivo il 12 settembre 1993. Il suo corpo è stato ritrovato nel sottotetto della canonica della chiesa della Santissima Trinità del capoluogo lucano soltanto 17 anni dopo. La ragazza fu uccisa in un tentativo di violenza sessuale, come fu poi accertato dalla perizia autoptica.

Il caso della piccola Kata

La piccola Kata, la bambina peruviana di cui si sono perse le tracce da diversi mesi, è stata portata via in un borsone o in un trolley quando è stato sgomberato l’ex hotel Astor di Firenze? Il mistero della bambina scomparsa da Firenze sarà affrontato nel corso della puntata di oggi di Chi l’ha visto.

Per il caso ci sarebbero cinque indagati tra i quali anche i due zii di Kata, per sequestro di persona.

Maria Chindamo, minacce a troupe del programma

Si affronterà in puntata anche il caso di Maria Chindamo. L’inviata e l’operatore di Chi l’ha visto? sono stati minacciati davanti al fratello della donna, Vincenzo Chindamo, ospite anche lui in diretta e da sempre in prima linea nella ricerca della verità su quanto accaduto alla sorella, sparita nel nulla il 6 maggio del 2016 a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia.