Federica Sciarelli è lei stessa Chi l’ha visto: ritrova 15enne scomparso in spiaggia, l’incredibile vicenda

Quando si dice che Chi l’ha visto è proprio cucito sulla pelle di Federica Sciarelli non è un modo di dire. La nota conduttrice che da quasi 20 anni conduce uno dei programmi più longevi della Tv di Stato, nelle passate ore si è resa protagonista di un clamoroso ritrovamento di un ragazzino di 15 anni che aveva fatto perdere le tracce sulla spiaggia di Passoscuro.

Federica Sciarelli ritrova 15enne scomparso

Una storia che ha emozionato Federica Sciarelli per prima, come emerge dalle sue parole dopo la che vicenda si è fortunatamente conclusa nel migliore dei modi. La conduttrice di Chi l’ha visto, scrive oggi La Repubblica, con una foto in mano e la descrizione del ragazzino scomparso si è messa alla ricerca del 15enne mettendo personalmente fine al dramma dei suoi genitori fortemente allarmati.

“E’ stato emozionante, noi conosciamo e capiamo il panico che prende i genitori”, ha commentato la giornalista quando l’incubo è terminato.

Era stato un suo collega, Giampiero Fiore, dalla vicina spiaggia di Maccarese a mettere al corrente la Sciarelli sulla scomparsa del 15enne:

E’ stato il destino, è stata una cosa incredibile. Mi trovavo sullo stesso litorale, dovevo fare qualcosa, io e le mie amiche stavamo per andare via, quando ci siamo dette: Facciamo una passeggiata.

Evidentemente il sesto senso della conduttrice e i tanti anni di esperienza ha portato la stessa Sciarelli a identificarlo e metterlo in salvo. La Sciarelli ha raccontato:

Che emozione, quando l’ho visto non ho avuto dubbi. Era molto spaventato, ci abbiamo messo un po’ a conquistare la sua fiducia.

Come spiega il quotidiano, il 15enne avrebbe camminato per ore sotto al sole cocente che gli avrebbe scottato schiena e piedi, percorrendo oltre 5 chilometri di spiaggia. L’allarme dei genitori era scattato intorno alle 13 e ben presto si erano attivate le ricerche, anche con l’ausilio di un elicottero. “Stavo cercando una conchiglia”, avrebbe detto il ragazzino quando è stato ritrovato dalla giornalista intorno alle 16.00, in stato confusionale.

Il 15enne fortunatamente sta bene ed ha potuto riabbracciare la sua famiglia.