Eliminato Isola dei Famosi 2023: chi vuoi salvare tra Fiore Argento, Gian Maria Sainato, Helena Prestes, Marco Mazzoli e Paolo Noise? Sono loro naufraghi nominati al termine dell’ultima puntata del reality show andata in onda nella prima serata di Canale 5. Chi avrà la peggio? Scopriamo cosa dicono i sondaggi del web, compreso il nostro che potrete trovare QUI.

Eliminato Isola dei Famosi 2023, chi vuoi salvare? Ecco cosa dicono i sondaggi

Fiore, Gian Maria, Helena, Mazzoli o Noise: chi si salverà e chi sarà il nuovo eliminato nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi del prossimo lunedì? Ben cinque i nominati, ciascuno con una storia ed un vissuto in queste settimane in Honduras.

Ecco cosa dicono i sondaggi del web: ad avere la peggio potrebbe essere uno tra Paolo Noise e Gian Maria Sainato, cosa ne pensate?

Cosa è successo nella quarta puntata

La catena di salvataggio manda Gianmaria e Fiore al televoto La sorte salva Paolo che salva Marco, che salva Andrea, che salva Luca, che salva Fabio, che salva Alessandro. Gianmaria va dritto al televoto. La sorte slava Pamela che salva Alessandra, che salva Cristina, che salva Helena, che salva Corinne. Fiore finisce al televoto.

Luca e Pamela si sfidano nella prova del girarrosto per decretare il leader della settimana e guadagnare l’immunità per se stessi e non più per il gruppo. Dopo ben dieci minuti nessuno dei due cede e per la prima volta vengono proclamati entrambi leader.

Pamela e Luca sono i leader. Al televoto ci sono già Gianmaria e Fiore. Helena nomina Alessandro, Fiore nomina Helena, Cristina vota Paolo, Corinne nomina Mazzoli, Alessandra nomina Mazzoli, Mazzoli nomina Helena, Alessandro nomina Helena, Andrea nomina Marco, Paolo nomina Helena, Fabio nomina Helena, Gianmaria nomina Alessandro. In nomination finiscono Gianmaria, Fiore ed Helena (nominata del gruppo). I leader nominano Marco (votato da Pamela) e Paolo (votato da Luca).