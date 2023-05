Chi salvare tra Fiore Argento, Gian Maria Sainato, Helena Prestes, Marco Mazzoli e Paolo Noise? Sono loro i cinque naufraghi nominati al termine della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2023, andata in onda nella prima serata di ieri 8 maggio. In fondo all’articolo, come di consueto, troverete il sondaggio in cui poter esprimere la vostra personale preferenza.

Isola dei Famosi 2023, chi salvare: il SONDAGGIO

Fiore, Gian Maria, Helena, Mazzoli o Noise: chi si salverà e chi sarà il nuovo eliminato nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi del prossimo lunedì? Ben cinque i nominati, ciascuno con una storia ed un vissuto in queste settimane in Honduras.

Nel corso della passata puntata abbiamo scoperto il nuovo eliminato, ovvero Christopher, mentre Cristina ha dimostrato di essere molto amata, almeno stando alle percentuali rese note.

Il pubblico da casa come sempre potrà esprimersi attraverso lo strumento del televoto, ma di seguito potrete partecipare al nostro sondaggio che ci aiuterà ad avere una prima panoramica sul sentiment degli utenti del web.

Isola 2023: Fiore, Gian Maria, Helena, Mazzoli e Noise, chi vuoi SALVARE? Fiore Argento

Gian Maria Sainato

Helena Prestes

Marco Mazzoli

Paolo Noise Vota