La decima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 condotta da Ilary Blasi è stata ricca di colpi di scena. Gustavo Rodriguez è stato eliminato definitivamente e dovrà fare il suo ritorno in Italia. Marco Senise e Lory Del Santo si sono trasferiti su Playa Sgamada, dove è rimasto solo Clemente Russo.

Eliminato Isola dei Famosi, riassunto decima puntata: ecco cosa è successo

Le due tribù dell’Isola si sono definitivamente sciolte: da questo momento in poi i concorrenti saranno costretti a lottare l’uno contro l’altro per raggiungere la vittoria finale. Ilona Staller ed Edoardo Tavassi sono finiti in nomination.

Il prossimo appuntamento con il reality show è per lunedì 25 aprile.

Nel corso della diretta l’esito del televoto ha costretto Marco Senise ad abbandonare la Palapa. L’opinionista TV ha dato il “bacio di Guida” a Ilona Staller.

L’ex fidanzata di Roger si è confrontata con Estefania e poi Ilary le ha fatto una proposta shock: Beatriz andrà in Honduras a parlare direttamente con il modello.

Prima di essere sciolte, le due tribù si sono sfidate per l’ultima volta. A vincere la prova a ostacoli, tra fango e scalate, sono stati i Tiburon, quindi tutta la squadra dei Cucaracha è andata direttamente al televoto flash.

Tra Carmen Di Pietro, Lory Del Santo, Nick Luciani, Edoardo Tavassi, Guendalina Tavassi e Nicolas Vaporidis a dover abbandonare la Palapa è toccato a Lory Del Santo, che potrà continuare la sua avventura su Playa Sgamada.

La showgirl ha dato il “bacio di Giuda” a Ilona Staller.

Dopo la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi gli unici due naufraghi ad abitare su Playa Sgamada erano Gustavo Rodriguez e Clemente Russo.

Dopo il televoto flash arriva il risultato.

Eliminato Isola dei Famosi: Gustavo Rodriguez.

Ilary Blasi ha comunicato a tutti i naufraghi che le tribù vengono sciolte per sempre e che quindi non esisteranno più i Tiburon e i Cucaracha. Da questo momento i concorrenti dovranno giocare singolarmente per riuscire ad arrivare alla vittoria finale. La decisione vale anche per Estefania e Roger, gli unici ancora in coppia.

Blind diventa leader.

Le nomination

Blind, in quanto leader, è risultato immune ed ha scelto tre concorrenti per le nomination palesi: Licia Nunez, Guendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi.

Licia ha nominato Nicolas, Guendalina vota Roger, così come Edoardo.

In segreto Estefania nomina Licia, Laura vota Ilona, Alessandro nomina Ilona, Nick vota Estefania, Nicolas nomina Licia, Marco vota Nicolas, Ilona nomina Nicolas, Roger vota Licia, Carmen nomina Ilona.

Il nominato del gruppo è Ilona Staller, mentre Blind manda al televoto Edoardo Tavassi.