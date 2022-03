Dopo aver archiviato le nomination e i sondaggi sull’eliminato del GF Vip, passiamo prontamente a quelli dell’Isola dei Famosi. Questa sera, giovedì 31 marzo, andrà in scena la quarta puntata del reality condotto da Ilary Blasi e già ci si chiede chi sarà eliminato. Due le coppie a rischio: vediamo cosa dicono in merito i principali sondaggi online.

Eliminato Isola dei Famosi 2022: chi sarà?

Clemente Russo e Laura Maddaloni e Carmen Di Pietro insieme al figlio Alessandro Iannoni: sono loro le due coppie che si trovano in nomination all’Isola dei Famosi 2022 e questa sera sono a rischio eliminazione. Chi avrà la peggio?

Non ci resta, come nostra tradizione, dare uno sguardo a quello che dicono i principali sondaggi online, i quali sembrano tutti propendere per il medesimo risultato.

Il televoto questa settimana è in negativo (i telespettatori devono votare rispondendo alla domanda: “Chi vuoi eliminare?”) ed i sondaggi parlano decisamente chiaro.

Ad avere la peggio potrebbero essere Clemente Russo e Laura Maddaloni: voi cosa ne pensate?

Non ci resta che attendere la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 che andrà in onda stasera, giovedì 31 marzo, a partire dalle 21.30 circa su Canale 5.