A tre puntate dalla finale del Grande Fratello Vip, anche ieri c’è stato un nuovo eliminato nella puntata del 3 marzo 2022. L’appuntamento è stato ricco di colpi di scena, a partire dall’eliminazione che ha visto protagonisti i Vipponi finiti al televoto: Miriana Trevisan, Antonio Medugno, Davide Silvestri e Giucas Casella.

Eliminato Grande Fratello Vip: Antonio fuori dalla Casa

Questa volta il televoto per l’eliminato del Grande Fratello Vip è stato chiuso subito e Miriana è stata la prima a salvarsi, seguita da Antonio Medugno e da Sophie Codegoni.

I due rimasti in sfida, Davide e Giucas, hanno avuto la possibilità di andare in studio muniti di biglietto di ritorno. Ad essere eliminato è stato Giucas ma… era proprio lui ad avere il biglietto di ritorno con la possibilità, dunque, di poter tornare in Casa!

Ecco quali sono state le percentuali della prima eliminazione: Miriana (29%), Antonio (24%), Sophie (20%), Davide (14%) e Giucas (13%).

Nel corso della serata c’è stata però anche una seconda eliminazione flash tramite consueta catena di salvataggio. A finire al televoto sono stati Sophie, Davide e Antonio ma ad essere eliminato è stato proprio Medugno con il 26% dei voti. Sophie ha invece ottenuto il 43% e Davide il 31%.

I nominati della puntata 3 marzo

Ecco come si sono svolte le nomination nel corso della puntata del 3 marzo 2022:

Sophie Codegoni ha nominato Miriana Trevisan

Barù ha nominato Miriana Trevisan

Miriana Trevisan ha nominato Soleil Sorge

Soleil Sorge ha nominato Jessica Selassié

Davide Silvestri ha nominato Sophie Codegoni

Manila Nazzaro ha nominato Barù

Jessica Selassié ha nominato Davide Silvestri

Giucas Casella ha nominato Jessica Selassié

Delia Duran ha nominato Miriana Trevisan

Lulù Selassié ha nominato Davide Silvestri

A finire al televoto ad un passo dalla finale sono stati: Davide, Miriana e Jessica.