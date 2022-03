Lulù e Jessica Selassiè sono ai ferri corti? Le sorelle del Grande Fratello Vip stanno litigando da giorni ma il resto dei vipponi si è chiaramente schierato dalla parte della maggiore, compresi Manila, Miriana e Davide.

Secondo Lulù la sorella maggiore ambirebbe alla vittoria con le unghie e con i denti. Miriana, per esempio, non crede sia in questa maniera: “Io non credo che sia legato al rush finale, mi auguro che non sia così. Questo fuori programma nella vita in cui sono in competizione per una vittoria le farà discutere, anche fuori da qui”.

Pure Manila ha preso le difese di Jessica:

Ha un carattere bellissimo e tende ad annullare il proprio pensiero per andare incontro alle sorelle per quanto amore ha nei loro confronti.

Ed anche Davide ha analizzato il rapporto tra le due sorelle:

Jessica ha una pazienza… io non so come faccia. In questo modo però, crede di aiutare Lulù ma non credo che la stia aiutando. Non dovrebbe sempre essere così accondiscendente, questa cosa non gioca a suo favore.

Questo gioco le sta mettendo in competizione. Sembra quasi che lei abbia paura ad emergere per non fare del male a Lulù. Dall’altra parte Lulù, secondo me, vuole stare avanti.