Eliminato Grande Fratello del 16 dicembre: scopriamo cosa dicono i sondaggi online. Stasera assisteremo al nuovo concorrente che dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia: cosa ci rivelano le preferenze del web? Vediamo a seguire chi rischia di uscire tra Sara Ricci, Vittorio Menozzi, Perla Vatiero, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi.

Eliminato Grande Fratello, sondaggi del 16 dicembre

In questa sede ci occuperemo del concorrente che rischia di essere eliminato dalla Casa del Grande Fratello proprio nel corso della nuova puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

In nomination questa settimana: Sara Ricci, Vittorio Menozzi, Perla Vatiero, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, chi uscirà dalla Casa?

I sondaggi questa settimana parlano chiaro: ad avere la peggio, in questa nuova puntata, potrebbe essere Sara.

Siete d’accordo con questi pronostici? Fateci sapere la vostra opinione e continuate a votare il nostro SONDAGGIO.

Eliminato Grande Fratello: riassunto ultima puntata

Da questi giri di Nomination i concorrenti più votati si sfideranno per conservare il loro posto nel gioco.

Sara è la concorrente meno votata dal televoto e, quindi, la prima candidata al Televoto eliminatorio, pertanto immune da queste Nomination.

I preferiti della Casa sono Massimiliano, Anita e Fiordaliso, mentre Cesara Buonamici decide di salvare Giuseppe.

Nomination Palesi

Sara apre il giro di queste Nomination Palesi che nomina Perla, la quale non prende bene questa scelta: “Aveva altre persona verso cui nutre antipatie più forti”. La concorrente, invece, sceglie Vittorio, il quale ricambia la Nomination.

Rosy si aggiunge al coro e nomina Vittorio, sembra che il loro rapporto, dopo un’iniziale conoscenza, si stia arrestando. Paolo continua il giro e afferma di non poter votare uomini, sono rimasti in pochi, e pertanto vota Grecia.

Beatrice non potendo votare alcune persone, sceglie di fare il nome di Perla: “Devo scegliere per affetto e con lei ho meno rapporto”. Marco segue il giro e nomina Grecia, la quale non prende bene proprio questa Nomination.

Continua Letizia che nomina Marco ultimo degli affetti che si è aggiunto alla sua cerchia. Grecia nomina Beatrice: “Questo le serve per aiutarla, per farle ricordare la persona meravigliosa che è”.

Nomination Segrete

Gli immuni dovranno comunicare le loro scelte all’interno del segreto del Confessionale e a iniziare il giro è Massimiliano che, inevitabilmente, fa il nome di Beatrice.

Segue Giuseppe che ringrazia l’opinionista per essere stato salvato da lei, per il grande affetto che le dimostra. Il concorrente si aggiunge al coinquilino e nomina l’attrice, non ha ancora digerito le critiche che la concorrente ha fatto a suo padre.

Fiordaliso è stanca del triangolo della Casa e così nomina Perla: “Non ne posso più”.

A chiudere questo giro di Nomination è Anita che nomina Beatrice: “Quando entrò Sara non parlai di lei, le dissi ‘vedrai da sola’ e così è stato, ha parlato male di chiunque”.

Sara, Vittorio, Perla, Grecia e Beatrice sono i candidati al televoto eliminatorio; chi dovrà uscire dalla Casa?