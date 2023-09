Aperto il televoto per il secondo eliminato del Grande Fratello: chi vuoi salvare tra Grecia Colmenares, Giselda Torresan, Marco Fortunati e Valentina Modini? Sono loro i quattro concorrenti finiti al televoto nell’ultima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Eliminato Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Uno tra Grecia, Giselda, Marco e Valentina sarà eliminato nella prossima puntata del Grande Fratello in programma per lunedì sera. Giselda è già risultata la meno votata nell’ultimo televoto vinto da Beatrice Luzzi che, avendo l’immunità, ha potuto anche decidere di mandarla direttamente in nomination.

Nel frattempo è possibile votare nel sondaggio in fondo, rispondendo alla domanda: chi vuoi salvare tra Grecia, Giselda, Marco e Valentina? Il meno votato però, questa volta dovrà salutare la Casa ed i suoi abitanti e lo ritroveremo prossimamente in studio.

Vi ricordiamo come sempre che i canali ufficiali per esprimere la propria preferenza ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Qui però potrete votare nel sondaggio che ci farà fare una prima idea del sentiment degli spettatori rispetto ai quattro concorrenti eliminati.

Eliminato Grande Fratello: chi vuoi salvare tra Grecia, Giselda, Marco e Valentina? Giselda Torresan

Grecia Colmenares

Marco Fortunati

Valentina Modini Vota