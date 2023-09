Nella prima serata di ieri 28 settembre 2023, è andata in scena una nuova puntata di Grande Fratello, la sesta. Nessun eliminato tra i concorrenti finiti al televoto, come ampiamente previsto. Tuttavia abbiamo scoperto chi è stato il gieffino meno votato e quello preferito dal pubblico da casa.

Grande Fratello, la 6a puntata: chi è stato il meno votato

Dopo l’eliminazione di Claudio della precedente puntata del Grande Fratello, nel nuovo appuntamento con il reality di Canale 5 abbiamo scoperto l’esito del televoto con protagonisti Arnold, Beatrice, Giselda, Grecia e Vittorio.

A non essere stato il preferito dal pubblico è risultato Arnold, seguito di Grecia e Vittorio. Nella sfida finale tra Giselda e Beatrice, la preferita dal pubblico è risultata essere la Luzzi. Ecco quali sono state le percentuali (che rispecchiano in parte anche i sondaggi in rete): Beatrice 34%, Giselda 27%, Vittorio 23%, Arnold 9%, Grecia 7%.

Beatrice, essendo immune, ha potuto anche scegliere il concorrente da mandare al televoto, facendo il nome di Giselda Torresan.

I nominati del 28 settembre

Scopriamo quali sono state le nomination nella sesta puntata di Grande Fratello:

Samira Lui ha nominato Grecia

Grecia Colmenares ha nominato Ciro

Ciro ha nominato Grecia

Anita Olivieri ha nominato Vittorio

Giuseppe Garibaldi ha nominato Arnold

Rosy Chin ha nominato Grecia

Lorenzo ha nominato Grecia

Arnold ha nominato Grecia

Vittorio ha nominato Samira

Giselda ha nominato Grecia

Beatrice ha nominato Angelica

Marco ha nominato Valentina

Alex ha nominato Fiordaliso

Heidi ha nominato Marco

Angelica ha nominato Valentina

Massimiliano ha nominato Valentina

Letizia ha nominato Valentina

Paolo ha nominato Valentina

Fiordalisa ha nominato Marco

Valentina ha nominato Alex

Ecco chi sono i nominati a rischio eliminazione: Giselda, Grecia, Marco e Valentina.