Chi vuoi salvare tra Alberto, Antonella, Davide, Giaele, Onestini, Milena e Nikita? Si torna nuovamente a votare per il nuovo eliminato del GF Vip dopo la puntata di ieri 6 marzo. Uno tra i Vipponi finiti al televoto al termine delle nomination, dunque, sarà chiamato a lasciare la spiatissima Casa di Cinecittà. A seguire potrete esprimere, come da tradizione, il vostro personale parere nel sondaggio in fondo all’articolo.

GF Vip 7, si vota per l’eliminato: il SONDAGGIO

Dopo la 39a puntata del GF Vip 7, nel corso della quale abbiamo scoperto il nome del primo finalista scelto dal pubblico tramite televoto, si torna alle tradizionali nomination incentrate sul nome del prossimo eliminato.

Chi tra i sette Vipponi finiti in nomination rischia di più? Lo scopriremo ufficialmente giovedì sera, a meno di quattro settimane dalla fine della settima edizione del GF Vip.

Ancora una volta la scelta non sarà facile ed il pubblico da casa potrà esprimere come sempre la propria preferenza attraverso il televoto, decretando le sorti del prossimo eliminato.

Al tempo stesso potrete esprimere il vostro parere nel sondaggio di seguito.

GF Vip 7: Alberto, Antonella, Davide, Giaele, Onestini, Milena o Nikita, chi vuoi SALVARE? Antonella Fiordelisi

Alberto De Pisis

Davide Donadei

Giaele De Donà

Luca Onestini

Milena Miconi

Nikita Pelizon Vota