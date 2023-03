Nessun eliminato nella nuova puntata del GF Vip andata in onda ieri sera, 6 marzo su Canale 5. Partito con un rimprovero severissimo ai Vipponi, Signorini ha poi concentrato la sua attenzione sul primo finalista della settima edizione del reality, a poche settimane dalla tanto attesa finale.

Grande Fratello Vip 7, 39a puntata: primo finalista

Nel corso della 39a puntata è stato svelato il primo finalista ufficiale della settima edizione del GF Vip. Tra Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Andrea Maestrelli, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, ad avere la meglio è stata proprio la vulcanica venezuelana.

Una sfida all’ultimo voto che si è svolta in studio tra Oriana ed Antonella, entrambe protagoniste indiscusse della serata e dell’intera edizione. Ecco quali sono state le percentuali: Oriana 28,3%, Tavassi 26,5%, Antonella 24,2%, Nikita 17,7%, Micol 1,2%, Andrea 1,1% e Davide 1%.

Il pubblico ha quindi deciso che… Oriana è IN FINALE! #GFVIP pic.twitter.com/xcLpID5JSH — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 6, 2023

Le nomination

Nuove nomination nella puntata di ieri sera del GF Vip, ma questa volta destinate a decretare i Vipponi che si sfideranno per tenersi ben stretto il proprio posto in Casa. Ecco come si sono svolte:

Oriana Marzoli ha nominato Nikita Pelizon

Antonella Fiordelisi ha nominato Alberto De Pisis

Daniele Dal Moro ha nominato Antonella Fiordelisi

Nikita Pelizon ha nominato Giaele De Donà

Edoardo Tavassi ha nominato Nikita Pelizon

Giaele De Donà ha nominato Nikita Pelizon

Davide Donadei ha nominato Giaele De Donà

Luca Onestini ha nominato Nikita Pelizon

Andrea Maestrelli ha nominato Nikita Pelizon

Micol Incorvaia ha nominato Nikita Pelizon

Alberto De Pisis ha nominato Davide Donadei

Edoardo Donnamaria ha nominato Nikita Pelizon

Milena Miconi ha nominato Luca Onestini

I concorrenti nominati nel corso della serata e che rischiano l’eliminazione sono: Milena Miconi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Luca Onestini, Alberto De Pisis e Davide Donadei.