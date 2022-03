Eliminati e finalisti Grande Fratello Vip: il pronostico di Manila Nazzaro

Se da una parte si è detta sconvolta per l’eliminazione a sorpresa di Soleil Sorge, dall’altra Manila Nazzaro ha avanzato alcuni suoi personali pronostici su quello che avverrà nella prossima puntata, che sarà anche l’ultima prima della finale del Grande Fratello Vip.

Dopo la puntata di ieri del reality, ancora scossa per i numerosi colpi di scena, Manila si è lanciata in una serie di previsioni . A suo dire, nella puntata di giovedì usciranno altri tre Vipponi e lei crede che sarà tra i prossimi eliminati.

Secondo i suoi pronostici, oltre a lei è probabile che nella prossima puntata possa seguirla fuori dalla Casa anche Sophie e Giucas:

Io sarò la prima ad uscire. Sì esco sicuramente, contro di me c’è Barù con dinamiche troppo forti che non posso combattere e competere. Sono così piccola, Barù ha tutti questi Jerù fan della coppia che lo sostengono. Quindi io esco subito ad inizio puntata. Poi però usciranno altre due persone, il primo dopo di me ad uscirà credo che sarà Giucas. Ragazzi siamo 8 e dovranno arrivare in 5, quindi giovedì ne eliminano 3. […] In finale secondo me ci saranno Lulù, Jessica, Delia Davide e Barù.