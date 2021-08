Elettra Lamborghini incinta? “Ciao da noi 3”, ma non è come sembra

Era circa un mese fa quando iniziò a circolare un tenero gossip riguardante Elettra Lamborghini: la cantante è incinta? Adesso, a distanza di qualche settimana, il quesito torna nuovamente sulla bocca di tanti utenti social per un dettaglio postato proprio da Elettra ma che, a ben vedere, non è esattamente come sembra.

Elettra Lamborghini incinta? Esplode il gossip

Elettra Lamborghini, dopo il successo estivo con il singolo Pistolero si gode la meritata vacanza a Mykonos immortalando i momenti di serenità su Instagram. In un suo ultimo scatto ha però infiammato il gossip per via della descrizione che da tanti è stata però mal interpretata:

Selfie a Mykonos, ciao da noi 3.

In tanti si sono focalizzati su quel numero perfetto includendo ovviamente il marito Afrojack (non presente in foto) e hanno pensato si riferisse al realizzato desiderio di allargare la famiglia. Il tutto però, tralasciando le emoji usate da Elettra.

“Oddio, sei incinta davvero allora!”, ha esclamato qualcuno. Ed ancora: “Solo io leggendo la descrizione ho pensato a un bebè?”. A fare chiarezza ci ha però pensato un altro utente che ha commentato, probabilmente centrando il punto:

Ma pure se fosse incinta devono essere due gemelli per essere tre in una foto dov’è da solaaaa. SVEGLIAAAAAAA PARLA DELLE TET*EEEEEE!

Nella descrizione allo scatto, infatti, la Lamborghini ha postato anche le emoji di due meloni per far intendere esattamente la parte del suo corpo più in vista nello scatto, come notato da un altro attento utente:

Ha messo i meloni intende lei e le tett*, non credo sia incinta ragazzi!

A quanto pare, dunque, sono in tanti a sperare nel lieto evento, e chissà se anche Elettra ed Afrojack non stiano pensando di allargare realmente la loro famiglia.