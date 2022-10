Elettra Lamborghini commenta Ginevra al GF Vip? La possibile frecciatina

Elettra Lamborghini interviene sui social mentre la sorella Ginevra si trova in diretta al Grande Fratello Vip: casualità oppure evidente frecciatina? E’ evidente, almeno per il momento, che tra le due ci sia ancora un pesante silenzio.

Mentre Ginevra Lamborghini parlava della sua relazione fuori (sarebbe in crisi con il fidanzato), la sorella Elettra ha commentato tramite le storie di Instagram, condividendo un’immagine particolarmente significativa.

Frecciatina alla sorella oppure tutt’altro?

due foto non posso farti godere alle otto del mattino

Comunque elettra che continua a mandare frecciatine alla sorella no sense fa capire quanto non le sia indifferente, sennò se ne fregherebbe altamente.

Elettra Lamborghini che per il GFVip7 non deve più condividere il titolo di miglior protagonista non partecipante con il Condor.#gfvip pic.twitter.com/HgpNtBn4XZ

— NO TAGGHI – 🔑 (@tranviadeseo) October 13, 2022