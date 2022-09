Dopo aver visto la clip contro di lei, Ginevra Lamborghini si è voluta confrontare con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, le due amanti del gossip della Casa del Grande Fratello Vip 7 (insieme a Giaele).

Elenoire Ferruzzi contro il GF Vip e il montaggio delle clip

Dal canto suo, Elenoire Ferruzzi ha accusato il GF Vip di montare i video a suo piacere per farla passare per ciò che non è: “Stavamo parlando, poi loro hanno fatto vedere dei pezzi. Una cosa allucinante. Noi stavamo ridendo quando l’ho detto, loro l’hanno montato in un modo, per farci… capito?”.

Elenoire ha aggiunto:

Lo dicevo per ridere, amore abbiamo riso tutta notte, abbiamo fatto un circo allucinante tutta notte. Secondo te se io avessi pensato questa cosa non legavo nemmeno con te così… vedi che circo che fanno!

Anche Sara Manfuso ha commentato la faccenda:

Tesoro, quelle erano battute tra di noi, mi hanno chiesto un commento… ti pare che m’infilo in questa roba? Io sono delusa e mortificata perché è una roba che non esiste, io al contrario avevo chiesto e suggerito di venirti a chiedere scusa, non ci sto proprio… non può essere, no, no, no. Io ho sbagliato a venire. Non sto scherzando. Io vado via subito proprio… io non ci sto a sembrare l’arpia della situazione.

Pamela Prati è intervenuta per consigliare Ginevra:

Per quello bisogna stare attenti. Stai attenta. E comunque non si può mai sapere la verità!

Ecco il video.