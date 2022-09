I tatuaggi di Ginevra Lamborghini: quanti ne ha e cosa significano

Tra le grandi passioni di Ginevra Lamborghini non si possono non citare i tatuaggi. La concorrente del GF Vip 7 ne ha svariati, sparsi su tutto il corpo, dalle braccia alle gambe. Durante una chiacchierata con George Ciupilan, Ginevra ha soddisfatto le curiosità dell’ex collegiale indicandogli tutti i tatuaggi e spiegandone i significati.

A quanto pare Ginevra Lamborghini e George Ciupilan avevano già affrontato l’argomento tatuaggi nella spiatissima Casa del GF Vip ma nelle passate ore la Vippona è tornata a parlarne rispondendo alle curiosità del suo inquilino.

Tra i vari tatuaggi, George si è soffermato su quello impresso sul fianco della Vippona, la quale ha commentato:

E’ il più brutto, non mi appartiene più. Cosa c’è scritto? “No dawn no day”. Tradotto sarebbe ‘Non c’è giorno senza alba’. Il significato? L’ho fatto quando avevo 18 anni circa, non mi appartiene più perché l’ho fatto in un periodo in cui avevo un po’ di burrasche adolescenziali. Ero una gran ribellina…