Il confronto tra Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino e la fidanzata di quest’ultimo, Soraia, avvenuto nel corso della puntata di lunedì del GF Vip sembrava aver messo definitivamente un punto alla parentesi legata ai sentimenti dell’attivista per l’ex tronista. Ed invece, nella serata di ieri, la Ferruzzi ha avuto un nuovo inaspettato crollo.

Elenoire Ferruzzi ed il crollo tra le braccia di Luca Salatino

Elenoire Ferruzzi in più occasioni ha ammesso di provare dei sentimenti nei confronti di Luca Salatino e la sensazione di non essere creduta unita all’accusa di aver travisato l’avrebbe molto ferita: “Il capitolo è tutt’altro che chiuso, non posso chiuderlo a comando!”, ha commentato delusa mentre si trovava in camera con le amiche Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi.

Poco dopo lo sfogo, a raggiungerla è stato Luca Salatino. Rimasti da soli però, la Ferruzzi ha avuto un vero e proprio crollo scoppiando a piangere e infilandosi sotto le coperte. In un primo momento Luca, visibilmente imbarazzato, è rimasto quasi inerme, seduto sul letto. Poi il ragazzo ha tentato di farla reagire, mettendole una mano sulla spalla.

Uscita dalle coperte, la donna ha continuato a piangere tra le braccia del Vippone. Luca ha quindi provato a rassicurarla e con tono sicuro l’ha spronata a raggiungerlo in sala con gli altri per cenare, cercando di strapparle un sorriso ed ironizzando sulle sue ciglia:

Ti voglio bene, non ti chiudere… Andiamo a mangiare? Nella vita bisogna reagire! Dai andiamo, ci sta pure il pollo… è venuto pure buono!

La Ferruzzi ha dapprima dichiarato di non avere fame: “Vai tu!”. Poi però si è lasciata convincere unendosi ai suoi inquilini.