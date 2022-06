Edoardo Tavassi torna in gioco all’Isola ed il suo primo pensiero è per Mercedesz Henger

Dopo aver fatto temere il peggio, Edoardo Tavassi ha fatto ritorno all’Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi si era allontanato per problemi di salute ma a tre puntate dalla finale ha fatto rientro nel gioco in vista della nuova puntata che lo rivedrà protagonista.

Edoardo Tavassi torna all’Isola dei Famosi

A fermare Edoardo Tavassi sarebbe stato un problema al dente che aveva necessitato l’uscita di scena momentanea del naufrago costretto a trascorrere alcuni giorni in infermeria. In queste ore però è tornato su Playa Ultimo Sfuenzo per la gioia di Mercedesz Henger che in questi giorni lo ha spesso reclamato.

Subito dopo il suo sbarco, il fratello di Guendalina Tavassi ha esclamato al resto del gruppo:

Sono tornato brutti secchi naufraghi maledetti!

Poi, a Carmen Di Pietro, ha rivolto una confidenza:

Mercedesz è più bella.

La showgirl a quel punto lo ha invitato a rivolgere quelle parole alla diretta interessata ed il naufrago ha precisato: “Gliel’ho già detto”.

Anche Estefania ha calcato la mano riferendo a Edoardo: “Mercedesz ha detto che le manchi un sacco”. Proprio negli ultimi giorni, infatti, mentre Tavassi era in infermeria, la Henger ha avuto modo di confrontarsi spesso e volentieri anche con Nicolas Vaporidis con il quale ha parlato di Edoardo.