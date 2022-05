Edoardo Tavassi, Mercedesz Henger svela cosa ne pensa del nuovo look e se gli piace ancora

Mercedesz Henger, tornata ufficialmente in gioco nella Playa principale, ha rivisto Edoardo Tavassi, fresco di rasatura (la ricompensa, però, non sembra essergli piaciuta). La giovane influencer ha commentato il nuovo look del naufrago dell’Isola dei Famosi, svelando – nuovamente – i suoi sentimenti.

Mercedesz Henger commenta il nuovo look di Edoardo Tavassi

Mi piace pure così. Si sa quello che io sento nei confronti di Edoardo, quindi è ovvio che secondo me anche con questi capelli è bellissimo. Però devo capire anche lui cosa sente e in questi giorni cercherò di fare proprio questo.

Personalmente credo che Edoardo così rasato stia pure meglio: voi cosa ne pensate?

Il fratello di Guendalina “cederà” tra le braccia di Mercedesz Henger, oppure, i dubbi che ha palesato nelle puntate precedenti, sono rimasti tali?

Le anticipazioni di stasera

Nel corso della serata uno fra Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Nick Luciani e Marialaura De Vitis dovrà lascerà la Palapa. Ma non sarà il solo: ci sarà infatti un’altra eliminazione che si abbatterà sui concorrenti ancora in gioco. Sarà proprio il pubblico da casa che potrà mandare a Playa Sgamadissima un altro naufrago attraverso un televoto flash.

Ed è proprio a Playa Sgamadissima che i due eliminati si scontreranno con l’eliminato della scorsa puntata Roger Balduino e due tra loro dovranno tornare definitivamente in Italia e dunque lasciare definitivamente il reality. A deciderlo sarà ancora una volta il pubblico. I telespettatori, infatti potranno esprimere il loro voto attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

I naufraghi si sfideranno in una prova di coppia di baci in apnea.