In attesa della nuova puntata in diretta, all’Isola dei Famosi gli scontri sono sempre dietro l’angolo. il sacrificio di Edoardo Tavassi (si è rasato a zero) ha fatto guadagnare ai naufraghi delle lasagne, club sandwich e salsicce che hanno generato il panico in Honduras.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo nel caos per colpa di un panino

I naufraghi si sono lamentati della ricompensa, considerata scarsa proprio dallo stesso Edoardo. Il fratello di Guendalina, dopo aver mangiato la lasagna, ha mostrato malcontento per la porzione striminzita.

Al gruppo era stato promesso anche un club sandwich a testa ma, una volta terminata la diretta, si sono trovati con un toast riempito di insalata, pomodoro e formaggio.

Anche in questo caso Edoardo si è arrabbiato:

Questo non è un club sandwich. Io mi sono rasato i capelli per un club sandwich, quindi io voglio un club sandwich. Questo non lo è.

E mentre i naufraghi riflettevano se rimandare indietro o meno i panini, Lory Del Santo aveva già addentato il suo:

A me hanno detto: “Sono tredici; ce n’è uno per ogni persona.” Io ero lì e ne ho preso uno e l’ho addentato per un centimetro quadrato.

Il gesto avventato della regista di The Lady ha creato il panico in Honduras, a cominciare da Nicolas:

Se lo mangiasse, se li mangiasse tutti lei. Noi come gruppo non li mangiamo. C’ha ragione Edoardo. Meglio un giorno di digiuno che essere complici di una presa per il cu** e accettarla stando in silenzio. Quindi, a parte Lory che se l’è mangiato, noi stiamo tutti quanti buoni a digiuno oggi.

Anche Edoardo ha supportato la tesi dell’amico mentre Marco Maccarini ha preso le difese di Lory:

Non prendiamocela con lei perché ha dato un morsettino dai, ragazzi c’ha un’età dai su…

Carmen, da sempre contro Maccarini, ha rincarato la dose:

Maccarini deve comunque difendere Lory ma non lo so perché, perché forse avranno un accordo tra di loro evidentemente. Non lo so. Io da Lory Del Santo non me lo sarei mai aspettato questo. Io sono rimasta molto male perché tu sai la fame che ho, stavo mangiando quei panini con gli occhi. Noi stavamo prendendo una decisione.

Per tutta risposta, Lory ha provato a spiegare il perché del suo gesto così avventato:

Concordo con la tua decisione, va bene Edoardo? Questa è la mia posizione. Sennò l’avrei mangiato, se non concordassi. L’ho messo immediatamente a posto. Non ho contato neanche fino a tre. Se vi rode perché ho mangiato un centimetro quadrato, mi dispiace per voi.

Nicolas, quindi, ha perso definitivamente la pazienza:

Mamma mia, quante cazz**te, mamma mia. Non ce la faccio ad ascoltare tutte ste stronz*te, vado di là.