Edoardo Tavassi verso l’abbandono: il ginocchio non migliora, la situazione

Edoardo Tavassi, secondo quanto riferisce the pipol tv, sarebbe ad un passo dall’abbandono dell’Isola dei Famosi dopo il grave infortunio al ginocchio che pare non migliorare.

“Niente da fare. Il problema al ginocchio per Edoardo Tavassi è grave a tal punto che il concorrente – naufrago ancora non ha effettuato esami e risonanza, causa gonfiore (probabile interessamento ai legamenti) del ginocchio dolorante” scrive la pagina social.

Poi prosegue:

Il programma però le sta provando tutte per capire come portare fino alla fine Tavassi. Ci sarebbe anche l’idea di mandare nuovamente in Honduras Guendalina per sostenere il fratello. Ma tra quarantene e viaggi e data fine programma: l’ipotesi sembra esser ‘naufragata’.