Edoardo Tavassi durante una prova ricompensa dell’Isola dei Famosi si è fatto molto male ed è stato costretto a lasciare la spiaggia principale (in lacrime) per recarsi in infermeria.

Edoardo Tavassi, ecco come sta dopo l’incidente all’Isola: “gravissimo problema”,

Attualmente non si conoscevano altri dettagli in merito alla faccenda ma, proprio in queste ore, the pipol tv ha svelato cosa è accaduto ad Edoardo Tavassi, svelando uno scenario preoccupante:

Edoardo Tavassi, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, reparto ortopedia per un gravissimo problema al ginocchio. Finale a rischio, dunque, per il fratello di Guendalina.

Il daytime di oggi si era concluso proprio con l’inquadratura di Edoardo sulla barca abbracciato a Mercedesz dopo una fortissima lite che li aveva visti protagonisti.

A svelare qualche dettaglio ci aveva pensato anche Estefania Bernal:

Mentre Luca stava andando a prendere la teglia col pollo, ho visto lui che stava piangendo perché si era fatto malissimo!

