Momento di forte crisi per Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi. Dopo aver litigato fortemente, il naufrago si è fatto male ed ha dovuto lasciare la spiaggia per recarsi in infermeria.

Edoardo piange e chiude con Mercedesz ma poi si fa male: Isola a rischio?

Mercedesz si è lamentata con Edoardo per la mancanza di attenzioni dopo il suo infortunio alla mano. “Una volta che ho appurato che stesse bene, ho detto ‘ok sta bene’. Poi vengo a sapere che lei ci è rimasta male perché io dovevo starle più appresso per il taglio sulla mano, dovevo stare lì… Non so neanche cosa dovevo fare!” ha dichiarato in confessionale il fratello di Guendalina.

Successivamente Edoardo si è scagliato contro Mercedesz:

Tu hai detto che ne volevi parlare senza telecamere poi sei venuta a fare la vittima davanti alle telecamere, perché tu ti stai ca*ando sotto della nomination, mi hai detto ‘Io non voglio uscire in semifinale ma in finale’.

“Ma non è vero, non me ne frega un caz*o! Veramente ci sono rimasta male” ha risposto Mercedesz Henger scoppiando in lacrime.

“Io ho il dubbio, lei si comporta in maniera strana proprio la settimana in cui è in nomination” ha poi confidato Edoardo Tavassi: “Se ti ho già detto che io fuori conosco una persona, perché tu fai così?”, ha aggiunto.

Mercedesz, stufa dei tira e molla del naufrago ha aggiunto:

Perché io devo aspettare sempre le tue tempistiche? Io non voglio più e te lo dico io! Sono arrivata a farmi una ragione e non me ne frega niente di cosa vuoi o non vuoi tu.

Edoardo, di contro, ha deciso di chiudere malamente:

Tu sei entrata con l’idea che dovevi provarci con me, non ti credo! Prima o poi la maschera casca.

Successivamente, durante una prova ricompensa per conquistare una teglia di pollo arrosto con patate, Edoardo si è fatto male.

“Mentre Luca stava andando a prendere la teglia col pollo, ho visto lui che stava piangendo perché si era fatto malissimo!”, ha confidato Estefania.

Dalle immagini trapelate nel corso del daytime si vede Edoardo piangere per il dolore. Successivamente è stato accompagnato in infermeria per degli accertamenti e con lui in barca c’era anche Mercedesz Henger: Isola a rischio ad un passo dalla finale?

CLICCA QUI PER IL VIDEO.