Quattro punti di sutura per Mercedesz Henger, la reazione di Edoardo la delude: “Ci sono rimasta male!” – VIDEO

Le battute finali dell’Isola dei Famosi stanno mettendo i naufraghi a dura prova. Ed infatti, Mercedesz Henger è finita in infermeria con quattro punti di sutura nella mano ed anche Nicolas Vaporidis ha raggiunto il medico per un controllo.

Isola dei Famosi, punti di sutura per Mercedesz e accertamenti anche a Nicolas

Mentre Mercedesz stava facendo una escursione con gli altri naufraghi, è scivolata prendendo una storta dopo aver messo male il piede. Per evitare la caduta, così come riportano i nostri amici di Novella 2000, ha messo la mano sotto l’acqua tagliandosi per colpa di un corallo su una roccia che le ha provocato un brutto taglio.

Tornata in spiaggia ha immediatamente richiesto l’intervento del medico.

Di ritorno dall’infermeria la naufraga dell’Isola dei Famosi è tornata con la mano fasciata e quattro punti di sutura.

Piccoli problemi pure per Nicolas Vaporidis che ha raggiunto il medico per alcuni accertamenti accompagnato da Edoardo Tavassi.

Mercedesz dopo l’infortunio non è stata coccolata da Edoardo come avrebbe voluto e lo ha fatto presente:

Arrivando in spiaggia Edoardo mi ha chiesto al volo ma è andato via subito. Psso dire? Ci sono rimasta male. Poi se ne va a giocare, ridere e scherzare con Estefania… non è il mio ragazzo, questa è l’unica certezza che ho.